Ex Menudo Daniel René confiesa por qué Adolfo Aguilar puso fin a su relación: "Casi muero dos veces"

29/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Daniel René, el exintegrante del famoso grupo juvenil Menudo, rompió el silencio y reveló la razón por la que Adolfo Aguilar decidió terminar su relación, dejando al descubierto aspectos desconocidos para el público.

La confesión de Daniel René

Durante su visita al programa venezolano 'Sarcástico', Daniel René se soltó y contó, sin rodeos, que tuvo una relación de ocho años con el conductor peruano Adolfo Aguilar.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, sobre todo porque ambos mantienen carreras públicas y exitosas, aunque en ámbitos diferentes.

Daniel René contó que conoció a Adolfo Aguilar cuando él tenía solo 24 años, en una etapa complicada de su vida, todavía lidiando con sus problemas de adicción a las drogas y al alcohol.

Por su parte, Adolfo Aguilar ya tenía 34 años y una carrera bien armada como conductor de televisión. Esa diferencia de edad, según Daniel René, no fue el mayor problema, sino el difícil camino personal que él estaba atravesando.

"Yo estaba empezando mi carrera, como lo decimos en recuperación, empezando mi carrera en uso de drogas y de alcohol", explicó el cantante, haciendo evidente el duro momento por el que pasó.

Fue una etapa marcada por altibajos y dos ocasiones en las que estuvo al borde de la muerte. "Él después de ocho años de estar conmigo, casi me muero dos veces, él me dijo 'yo te amo, pero me tengo que ir'", recordó conmovido, citando las palabras de Aguilar cuando decidieron terminar la relación.

Adolfo Aguilar está comprometido

Aunque su historia con Daniel René llegó a su fin después de ocho años, la vida amorosa de Adolfo Aguilar siguió adelante y, al parecer, le va bastante bien.

En febrero de 2025, el conductor peruano le pidió matrimonio a su pareja actual, el productor venezolano José Ortiz, en pleno show en vivo y con un momento que emocionó a todos.

A pesar de la diferencia de edad de 23 años, Aguilar y Ortiz mantienen una relación pública, estable y llena de cariño. En su propuesta, Aguilar expresó con palabras que conmovieron a todos: "Cuando encuentras a la persona indicada, no hay mucho que pensar. Eres el correcto hoy, siempre. Te amo y nunca dejaré de hacerlo".

Después de años sin hablar del tema, el ex Menudo Daniel René abrió su corazón y relató cómo terminó su relación con Adolfo Aguilar. A pesar del cariño, fue el conductor peruano quien tomó la decisión de alejarse.