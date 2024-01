¡Por primera vez! Alondra García Miró presenta a su novio y presume lujos: "Llevándome a pasear por el cielo"

02/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Todo indica que Alondra García Miró inició el año totalmente enamorada y llena de engreimientos. Esta vez, la modelo compartió imágenes de los lujos que posee su actual novio, Fernando Moreno, quien le hace vivir momentos de ensueño.

Alondra y su vida de ensueño

La ex chica reality se mantiene alejada de los escándalos y de vez en cuando regresa al Perú para cumplir con distintos compromisos que tiene por ser imagen de algunas marcas.

No obstante, se mantiene bastante activa en redes sociales, por lo que no dudó en compartir imágenes de lo que fue su celebración de Año Nuevo en Miami aparentemente en compañía de su novio estadounidense, Fernando Moreno.

Así pues, durante la mañana de este martes, 2 de enero, García Miró publicó instantáneas donde se le ve en caminando por el aeropuerto de Miami en dirección a una de las avionetas que se encontraba estacionada en dicho espacio.

"My love taking me for a ride in the sky", escribió la modelo en el video que publicó en redes, lo cual es traducido al castellano como: "Mi amor llevándome a pasear por el cielo".

Alondra García Miró presume los lujos de su novio.

Según sus propias palabras, su novio la llevaría a dar un paseo por los cielos de Estados Unidos, teniendo el privilegio de apreciar distintos espacios rodeados de mucha naturaleza.

Presenta a su novio

En otro momento, mostró a su novio, quien era el encargado de manejar la avioneta y llevarla a conocer Miami desde lo más alto. En su imagen, la modelo aseguró que su pareja no piloteaba desde hace 5 años, por lo que pidió que le envíen buenas energías para no asustarse.

Sin embargo, parece que todo salió bien porque la modelo continuó compartiendo imágenes en las que se le ve bastante contenta e ilusionada por su travesía.

Cabe precisar que, su pareja tiene alrededor de 40 años, es empresario y parece estar muy enamorado de la modelo. No obstante, hasta el momento, no se sabe en que circunstancias la ojiverde lo conoció.

Sin duda, Alondra García Miró se encuentra en medio de un gran momento no solo laboral sino sentimental pues, su novio, Fernando Moreno, la engríe y la llena de lujos todo el tiempo.