Farid Ode admite que su salario era inferior al de Mariella Zanetti: "En un día tenía lo que yo sacaba en un mes"

Farid Ode, una figura destacada de la televisión en la década de 2000, se encuentra actualmente alejado de la pantalla chica. Su historia estuvo marcada por un romance mediático con Mariella Zanetti, con quien compartió muchos años de relación y tuvieron a su única descendiente, Gamile. A pesar de su separación, los conflictos económicos se convirtieron en portadas. Muchos lo tildaban de mantenido, ya que su salario era inferior al de la recordada actriz cómica.

Mientras estuvo junto a Mariella Zanetti, Farid Ode fue objeto constante de críticas en la televisión, tildándolo de "mantenido" y apodándolo 'Superman'. Aunque se prestaba para las bromas, nunca confirmaba ni negaba las especulaciones sobre sus ingresos económicos, lo que generaba más comentarios y sobrenombres.

Recientemente, Mariella Zanetti reveló que su sueldo superaba significativamente al de Farid Ode, explicando que se debía al tipo de trabajo que ambos desempeñaban.

En una entrevista con Trome, Ode confirmó esta disparidad, admitiendo que ella llegaba a ganar en un día casi cuatro veces más de lo que él obtenía en un mes.

A pesar de estas diferencias económicas, mantenían una contribución equitativa al sostener a la familia de acuerdo con sus ingresos respectivos.

Farid Ode prefirió mantenerse callado frente a las críticas en su contra, enfocándose en su trabajo y en aportar a su familia. Aunque las opiniones negativas persistían, él destacó su ética laboral y la decisión de mantenerse en silencio ante las adversidades.