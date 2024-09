'Flaco' Granda descarta cita con Susy Díaz y ella no se calla: "Estuve con alguien como tú y los huesos duelen"

17/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la emisión de 'América Hoy', Giancarlo 'Flaco' Granda y Susy Díaz se encontraron en un ambiente que rápidamente se tornó incómodo. Invitados como parte de la dinámica del programa, su interacción inicialmente parecía amigable. Sin embargo, una serie de bromas sobre un posible romance entre ellos llevó a un intercambio de opiniones que sorprendió a todos los presentes.

Giancarlo Granda y Susy Díaz en 'América Hoy'

La conversación tomó un giro inesperado cuando la presentadora Brunella Horna insinuó que Giancarlo 'Flaco' Granda podría tener un cierto atractivo para Susy Díaz, lo que desencadenó una respuesta inesperada por parte del comentarista deportivo. "No, podría ser mi madre. Podría ser mi abuela , digo, mi madre", dijo.

Esta respuesta, que buscaba claramente distanciar cualquier insinuación romántica, dejó a los conductores y espectadores sorprendidos. La respuesta de Giancarlo 'Flaco' Granda, enfocada en la diferencia de edad, evidenció la incomodidad que sentía con el tema.

Susy Díaz, conocida por su estilo directo y sarcástico, no tardó en responder. "No, la verdad es que yo ya he estado con un flaquito como tú y los huesos duelen ," comentó con tono humorístico.

Su intervención provocó risas entre los presentes, aliviando en parte la tensión del momento. Aunque la broma de Susy Díaz fue recibida con humor, el tema de la diferencia de edad se convirtió en el centro de la conversación, generando diversas reacciones entre los asistentes.

Susy Díaz arremete contra Andy V

Susy Díaz fue invitada al programa 'América Hoy' y quedó sorprendida por las declaraciones de Andy V, quien en agosto había afirmado que ella le había sido infiel y que luego se había disculpado de rodillas. La mamá de Flor Polo desmintió estas afirmaciones de su expareja.

La famosa exvedette comentó que, al enterarse del ampay con Lisset Silva, optó por organizar un ampay con el Mero Loco para evitar quedar en una posición desfavorable.

"Yo solo me arrodillo ante Dios (...) Le dije al Mero: 'una ayuda, me quiere hacer cachuda a nivel nacional, pero voy hacer trabajar mi cerebro y regreso contigo' y ya me ayudó", manifestó Susy Díaz.

El encuentro entre Giancarlo 'Flaco' Granda y Susy Díaz en 'América Hoy' destacó por su inesperada tensión, centrada en las bromas sobre un posible romance entre ambos. A pesar de la incomodidad inicial, la habilidad de los panelistas para manejar la situación con humor permitió que el episodio se mantuviera en tono ligero.