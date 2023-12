'Flaco' Granda tilda de malcriado a futbolista peruano que lo sacó de la discoteca ¿Quién fue?

Giancarlo 'Flaco' Granda ha confesado que en alguna oportunidad fue menospreciado por un conocido futbolista peruano, quién lo expulsó de su box en la discoteca. El periodista deportivo tildó de "malcriado" al pelotero, sin embargo, dijo estar más interesado en su desempeño deportivo que en su vida personal.

El exparticipante de 'El gran chef: famosos' brindó una entrevista al espacio digital 'Habla Claro', conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez. En ese sentido, narró el incómodo momento que vivió en un conocido central de diversión nocturna limeña.

"Me acerqué a su lugar, me di media vuelta, me saludó y me sacó de su box básicamente, de una discoteca. Medio malcriado", dijo en un inicio.