'Flaco' Granda es el tercer eliminado de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha': "Llegué y me voy con una sonrisa"

El comentarista deportivo, Giancarlo 'El Flaco' Granda se convirtió en el tercer eliminado de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Él mandó un mensaje de despedida a todos los fanáticos del programa.

Luego del último programa, donde 4 participantes no convencieron al jurado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de eliminación. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Posteriormente, Giacomo Bocchio fue el encargado de comunicar cuál era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "chicharrones de ancas de ranas".

Mónica Torres, Junior Silva, Giancarlo Granda y Santi Lesmes tuvieron 30 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era uno de los más raros que escucharon.

En medio de la preparación los famosos tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, el conductor de 'Arriba Mi Gente' estaba realizando su plato con mucha tranquilidad y el chef tacneño le recomendó apurarse.

"Giacomo, cuando me apuren me salen las cosas mal. Hoy me he prometido que voy a hacer las cosas despacito", dijo Santi en el confesionario.