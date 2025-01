Flavia Laos más enamorada que nunca: Actriz revela cómo nació el amor con cirujano de Hollywood

Flavia Laos vuelve a dar que hablar. La actriz y cantante peruana abrió su corazón para contar detalles del romance que vive actualmente con un cirujano plástico que atiende a celebridades de Hollywood. A continuación, te contaremos cómo es que nació el amor con su nuevo saliente.

En su regreso a Perú, Flavia Laos fue abordada por las cámaras de un conocido programa de espectáculos para cuestionarle cómo es que logró pasar la página con Austin Palao e iniciar un nuevo romance con el doctor Robert Dorfman, quien, en Los Ángeles, Estados Unidos, es muy conocido por atender a figuras de Hollywood.

Es así que, en un primer momento, la intérprete de 'Real Bitch' dijo sentirse muy feliz por todo lo que le viene sucediendo, pero aún más porque son situaciones que en ningún momento esperó vivir: "No me lo esperé, las cosas lindas de la vida llegan inesperadamente".

Enseguida, mencionó que "hicieron clic" cuando ella fue a atenderse a su clínica, ubicada en Los Ángeles, para la aplicación de un tratamiento a base de semen de salmón: "Ahí hicimos el clic, todo empezó con una aguja en mi cara", dijo la rubia entre risas.

Sin embargo, dejó en claro que conoció al médico desde hace muchísimo tiempo, pero que lamentablemente no pudieron entablar ningún tipo de vínculo porque ella se encontraba en medio de una relación sentimental.

"Lo conocí hace tiempo pero no se pudo dar nada porque estaba en una relación, fue una 'hola y chau'. Me invitó a su clínica pero nunca pude ir. Me lo encontré este año en su consultorio por obra del destino, las manifestaciones funcionaron, y conectamos súper bien y planeó este viaje de año nuevo súper lindo... muy mágico de verdad, volvería, un sueño", detalló la ex de Austin Palao.

Asimismo, recalcó que "se están conociendo" y que si publicó imágenes con él fue porque lo considera una "persona especial" en su vida aunque no le haya pedido de manera formal que sea su enamorada.

"Nos estamos conociendo y lo posteé porque estaba pasando un momento especial con él, es una persona especial. Todavía no me ha pedido para que sea su enamorada, recién estamos conociéndonos, me quedé en su casa en Los Ángeles, conocí a su familia. Es a distancia y eso no lo he vivido, es la primera vez", agregó.