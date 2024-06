¿Fue infidelidad? Magaly revela la verdadera razón de la separación entre Renato Tapia y Andrea Cordero

Renato Tapia volvió a ser noticia en los últimos días al anunciar de manera sorpresiva el fin de su relación amorosa con su aun esposa y madre de su primera hija, Andrea Cordero. Como era de esperarse, Magaly Medina se pronunció al respecto y reveló lo que sería la verdadera causa que originó la separación.

Como se recuerda, el aún volante del Celta de Vigo emitió un comunicado en sus redes sociales dando a conocer esta decisión y pidió respeto tanto para él como para su familia. Sin embargo, el futbolista no dio detalle alguno de lo que sucedió realmente entre ambos.

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina se tomó varios minutos para comentar lo sucedido entre Renato Tapia y Andrea Cordero. Para la conductora, la verdadera razón de la separación de la pareja se remonta a enero del 2023 cuando su show sacó un reportaje que revelaba sobre la existencia de un hijo del futbolista fuera del matrimonio.

Aquella vez, Daniela Castro, pareja de la juventud del jugador, salió a denunciarlo por no reconocer al niño que ambos tuvieron y que lo ocultó durante varios años. Incluso, la 'Urraca' señaló que el volante y su aún esposa estarían distanciados desde diciembre del año anterior.

"Nosotros sacamos esta denuncia en enero del 2023, pero para enero del 2024, ellos ya no aparecían juntos. Ella habla de que se convertirá en una mujer más fuerte publicando un video junto a una canción de Karol G", inició.

"Después del apoyo público, las cosas no se resolvieron, no quedaron bien, parece que ella no estaba enterada de que había un hijo extramatrimonial porque ellos tienen una niña. Ella se enteró de golpe de que su esposo le fue infiel con Daniela Castro cuando él estaba casado con ella", agregó.