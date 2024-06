Renato Tapia y Andrea Cordero terminaron: ¿Cuál fue el último escándalo que expuso la infidelidad del jugador?

Renato Tapia anunció recientemente el fin de su matrimonio con Andrea Cordero tras diez largos años juntos. En ese sentido, muchos usuarios recordaron aquel momento en el que se expuso la infidelidad del jugador con una fémina, quien, producto de uno de sus encuentros, tuvo un hijo de él pese a que estaba casado.

Desde hace algún tiempo se rumoreaba que el futbolista y su esposa atravesaban por una crisis matrimonial que ya no tenía solución. Sin embargo, no fue hasta este año que Tapia confirmó dicha situación con un comunicado compartido en sus redes sociales.

En ese contexto, muchos recuerdan aquel informe emitido por 'Magaly TV, La Firme' en enero del 2023, donde se reveló que el mediocampista tenía un hijo fuera de su matrimonio al no quería reconocer formalmente.

Fue Daniela Castro, amiga de la juventud de Tapia y madre de su hijo, quien denunció en el programa de la 'Urraca' que el seleccionado nacional no quería firmar al pequeño que tuvieron juntos.

"Él ya estaba casado. Yo no estaba con nadie. Nos vimos un día y quedé embaraza. Me enteré a las dos semanas, se lo dije y me contestó que no iba a estar presente. Me dijo qué iba a pensar la gente. Le contesté que no iba a abortar", declaró la fémina en ese momento.