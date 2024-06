¡Fuerte y claro! Ana Paula Consorte EXIGE a 'América Hoy' no hablar más de sus hijos: "No tienen derecho"

13/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte decidió romper su silencio y lanzar una fuerte advertencia contra el programa 'América Hoy'. Ello luego de que las conductoras afirmaran que la primera hija de la 'garota' no asiste a clases.

No se guardó nada

Tal parece que la actual pareja de Paolo Guerrero se cansó del espacio que le brindan Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y más, en su programa, puesto que, en esta ocasión, revelaron a nivel nacional que la hija mayor de Consorte no asiste a clases desde que se mudó a Perú.

En ese sentido, Ana Paula utilizó sus redes sociales para compartir un extenso comunicado en el que les advierte a las féminas del canal 4 a no hablar más de sus tres menores hijos debido a que, en primer lugar, no tienen derecho ni la autorización para hacerlo.

"Vengo aquí en para hablar con este programa (América Hoy) y pedirles encarecidamente y respetuosamente que dejen de hablar de mi hija e hijos y lo que sea que les concierne. En primer lugar, porque no tienen derecho ni autorización para dirigirse a mis hijos. Quieren seguir con sus chismes malvados sobre quien sea, pero de mis hijos, menores de edad, no lo permito" dice la primera parte del mensaje.

No se los volverá a perdonar

Enseguida, les pidió encarecidamente que aprendan a respetar a los niños, argumentando que solo ella sabe lo que hace con sus hijos, es decir, si van o no a la escuela, o si viajan o no con ella a diferentes partes del mundo.

"Entonces les pido a estas señoras que aprendan a respetar a los niños. Con una pizca de sentido y ética, si es que conocen esa palabra. No tengo razón para dar satisfacción de lo que hago con mis hijos, así que ponte en su lugar y ¡callen(sé) la boca antes de hablar de Manuella, Paolo André o José!" agregó.

De esta manera, se conoció que Ana Paula Consorte no está para nada contenta con lo que últimamente vienen diciendo de sus hijos en el programa 'América Hoy'. Por tal motivo, no dudó en advertirle a Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna a no volver a tocar a sus tres pequeños.