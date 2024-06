¡Furiosa! Así reaccionó Pamela López tras escena de celos que le hizo Christian Cueva en discoteca

Tal parece que Christian Cueva decidió arruinarle la fiesta de cumpleaños a su aún esposa Pamela López. Y es que el futbolista fue captado recientemente haciéndole una escena de celos a la madre de sus hijos, quien no dudó en reaccionar con notable fastidio por lo acontecido.

Durante la última edición de un conocido programa de espectáculos, se difundieron imágenes del preciso momento en el que el popular 'Aladino' ingresó a una conocida discoteca ubicada en el distrito de Lince con la finalidad de retirar del lugar a Pamela López por presuntamente haber estado coqueteando con otro sujeto.

Christian Cueva busco a Pamela López en discoteca.

Sin embargo, parece que esta situación no le habría gustado nada a la empresaria, quien no dudó en reaccionar de una manera bastante incómoda.

"Pero Christian, ¿por qué no se larga? Le han dicho que ya me fui. Me ha hecho así", fueron las palabras de enojo que soltó López aquella madrugada del último domingo cuando su amado fue a buscarla al conocido local de baile.