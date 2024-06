¿Volverán? Cuto Guadalupe revela que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia aún están vinculados

Luis 'Cuto' Guadalupe contó que su querido sobrino, Jefferson Farfán, era muy feliz cuando se encontraba en una relación con Yahaira Plasencia. En ese sentido, se animó a confesar que actualmente, el '10 de la calle' y la cantante mantienen un vínculo que nadie ha podido quebrar.

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', presentaron al futbolista histórico en el set, por lo que las conductoras aprovecharon el momento para preguntarle acerca de la situación que envuelve a Yahaira y a Jefferson.

Sin embargo, lo que nadie esperó fue que Cuto revelará, en vivo y en directo, que su sobrino y la salsera aún mantienen un vínculo bastante fuerte, es decir, existe entre ellos una buena amistad, pese a que en múltiples ocasiones lo han negado.

Tras estas declaraciones, todo parece indicar que es posible una reconciliación entre 'La Yaha' y 'La Foquita', aunque Cuto afirmara que, por ahora, su popular sobrino se encuentra enfocado en sus negocios personales.

"En lo personal y conociendo a Jefferson, creo que en algún momento o más adelante, no lo veo muy cercano porque lo veo muy feliz en lo que está haciendo. Yo creo que el amor lo está dejando para después. Además, eso no se busca, eso llega", agregó bastante entusiasmado.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán tuvieron uno de los romances más sonadas de la farándula peruana. Por tal motivo, la salsera decidió pronunciarse y dejar en claro que podría existir la posibilidad de retomar su relación con el exfutbolista, puesto que "no se cierra a nada".

"Yo no me cierro a nada. Estoy proyectada en mis cosas. Yo lo veo a él también progresando en sus cosas", fueron las palabras de la intérprete de 'Y le dije no' durante su visita a 'América Hoy'.