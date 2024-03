¡Fuerte! 'Tomate' Barraza se pronuncia sobre el ampay de la nueva pareja de Vanessa López

Recientemente, Vanessa López protagonizó un incómodo momento cuando se expuso el tremendo ampay de su pareja con otra mujer. La expareja de Carlos 'Tomate' Barraza, no podía creer las imágenes que estaba viendo y no aguantó las lágrimas.

De acuerdo a las imágenes, la fémina que acompañaba a Jhonny Silva, se encontraba desnuda, lo que ocasionó que la modelo enfurezca de inmediato. Ante este escenario, el cantante fue consultado sobre el difícil momento que atraviesa la madre de su hija.

Como era de esperarse, Carlos 'Tomate' Barraza fue consultado por este escándalo, y aseguró que este no era un tema de su incumbencia. Sin embargo, por tratarse de la madre de su pequeña, comentó que esta situación pueda involucrar a su hija.