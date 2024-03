¡Rompe su silencio! Nicki Nicole habla por primera vez sobre el fin de su relación con Peso Pluma

21/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de la separación entre Nicki Nicole y Peso Pluma, la artista argentina rompió su silencio para hablar abiertamente sobre el fin de su relación y agradeció a sus seguidoras por el apoyo luego de la exposición mediática.

La ruptura pública

Después de que circulara en las redes sociales un video que mostraba a Peso Pluma acompañado de otra mujer en Las Vegas, Nicki Nicole anunció el fin de su relación con el cantante mexicano a través de sus redes sociales, argumentando que no estaba dispuesta a tolerar faltas de respeto en su relación.

En relación a este tema, la artista urbana mencionó que optó por comunicar su decisión de esta forma por la exposición que ya tenía la infidelidad de Peso Pluma.

"La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable", señaló.

Nicki Nicole enfrentó públicamente la difícil situación que atravesaba su relación tras la revelación de una infidelidad por parte de Peso Pluma. No obstante, agradeció el apoyo que recibió de otras mujeres luego de anunciar su ruptura.

"Lo hice un poco porque lo sentí, porque sentí que todo fue demasiado expuesto, desde mi parte tenía que decir lo que sentía y también lo que me pasaba y me gustó mucho también el hecho de saber que en mensajes que recibí de muchas mujeres hubo mucho apoyo y mucho cariño", puntualizó.

El apoyo en redes

En medio de la tormenta mediática que rodeaba su vida personal, Nicki Nicole encontró consuelo y fortaleza en el apoyo incondicional de sus seguidores.

La cantante urbana compartió cómo el cariño y los mensajes de aliento que recibió de sus fans fueron una fuente de sanación durante esos difíciles días.

"A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envíe", afirmó.

Según la artista, entre los numerosos mensajes de solidaridad, destacaron especialmente los de mujeres que la felicitaban por su valentía al expresar su verdad y tomar una decisión firme respecto a su relación con Peso Pluma.

"Me gustó mucho el hecho también de los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño. Que es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición, porque como que sale mucha gente a decir 'Ah, bueno. Ahora van a hacer esto'", comentó.

Estas muestras de apoyo reforzaron su convicción de seguir adelante y continuar compartiendo su experiencia con honestidad y autenticidad.

"Yo dije 'Okey, esto está pasando. Está en mí decir algo o no decirlo pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento, y si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%", agregó.

¿Qué pasó con Nicki Nicole y Peso Pluma?

Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron su relación amorosa a mediados de febrero, cuando el cantante mexicano fue ampayado agarrado de la mano con otra mujer en un casino de Las Vegas, Estados Unidos, cuando unos días antes habían aparecido juntos en la alfombra roja de los Premios Grammy.

Tras ver el video, Nicole decidió ponerle fin a su relación de tres meses, alegando que no iba a permitir que se le faltara al respeto.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", escribió en redes sociales.

