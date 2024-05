¡Se arrepiente! Jorge Luna se lamenta tras darle entrevista a Verónica Linares: "Fue un error"

Los conductores de 'Hablando Huevadas', en una de sus recientes emisiones de su programa, comentaron sobre las críticas que están recibiendo luego de la entrevista que le brindaron a Verónica Linares para su programa de YouTube 'La Linares'.

Como se recuerda, los polémicos presentadores del mencionado espacio, indignaron al revelar que "no les gusta perder el tiempo saludando a sus fanáticos que los abordan en la calle".

Estas declaraciones fueron objeto de críticas en los últimos días, por lo que Jorge Luna mostró su arrepentimiento por la conversación que tuvo con la periodista.

Luna expresó su arrepentimiento, pero no por lo dicho, sino por haberle concedido una entrevista a Verónica Linares: "Voy a pedir unas disculpas, por dar una entrevista a Verónica Linares, ese fue mi error".

"Fuera de bromas, por un tema de salud mental, en una situación como esta no ves redes, no ves noticias, le pedí a mi mamá que deje de estar peleando en TikTok... Hay varios (comentarios) que se repiten, 'que comes gracias a ellos' y mil cosas más, entre esos está también 'no fue las formas'", agregó.

Asimismo, Jorge Luna admitió su incomodidad durante la entrevista con Verónica Linares, mencionando que su expresión y actitud reflejaban su deseo de no estar allí.

Ante la ola de críticas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza recordaron que, a lo largo de los años, siempre han sostenido que no grabarían saludos ni se tomarían fotos de maneras que no consideran genuinas.