Después de varios días, Gabriela Serpa y el youtuber Víctor Caballero 'Curwen' finalmente tuvieron una cita. La actriz cómica retornó al podcast 'Habla Good' para concretar una 'velada romántica' junto al influencer, sin imaginar que ambos terminarían conversando sobre temas muy polémicos, entre ellos, la política.

El staff de la plataforma de YouTube decidió sorprenderlos con una cita improvisada. En un ambiente del set, los dos hicieron un simulacro de lo que podría ser su primera cita, en donde cada uno le siguió el juego al otro. Por ello, uno de los primeros aspectos que comentaron tuvieron relación con sus intereses personales y planes a futuro.

En un inicio, la Serpa le consultó por los proyectos que tenía, a lo que él respondió que deseaba continuar con su faceta de escritor. Por ello, resaltó que los libros de su autoría están relacionados a la política peruana, algo que pensó no sería del todo interesante para Gaby. Sin embargo, la modelo no tardó en responderle, dejando en claro que sí podía discutir sobre estos temas.

"Sí me gustaría, no me subestimes porque yo soy mujer. Yo también puedo saber política. O sea, ¿tú crees que porque yo he trabajado en televisión, no puedo saber de política? Escúchame, yo sé historia universal. Pregúntame", increpó Gabriela.