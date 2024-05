Gabriela Serpa indignada porque su expareja, acusado de estafa, le sigue escribiendo: "Ya no sé que creer"

30/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gabriela Serpa está pasando uno de los momentos más complicados de su vida después de ser vinculada a los casos de estafa que su expareja, Gonzalo Méndez, cometió durante el último año. Según de sabe, él huyó a Colombia, pero la actriz ha confesado que le sigue escribiendo pese a que está prófugo.

'Magaly Tv, la firme' mostró imágenes exclusivas donde se ve que Gonzalo se puso en contacto con Gabriela Serpa desde un número internacional, presuntamente desde el extranjero. En los mensajes que Gabriela mostró, se lee que el presunto estafador le pidió perdón por haberla dejado en Perú en medio del escándalo que se ha desatado.

"Quiero verte, te lo juro. Dime dónde voy, de verdad quiero verte, no puedo verte así, te lo juro, si quieres después de tu denuncia. Por favor, me rompe el alma verte así", escribió Méndez.

Asimismo, Gonzalo dejó entrever que no está solo en el caso de estafa y menciona que hay gente arriba de él que lo presiona. "No te mereces esto. Tú sabes que no te he mentido, por arriba mío hay alguien. Necesito verte, te lo juro que no puedo verte así", agregó.

Al parecer Gonzalo busca mantenerse en el anonimato el mayor tiempo posible, ya que le pidió a Gabriela que ya no le responda al número desde donde le envió los mensajes, además se comprometió a pagarle los más de 300 mil soles que le debe.

"Sabes que te amo como mier.... y jamás me gusta verte mal. No puedo verte así (...) Me duele demasiado verte así, en serio. Ya no me escribas acá, el chico ya se va con su celular, te quiero mucho, has lo que mejor te parezca, lo entenderé, créeme y pase lo que pase te cumpliré. Si he cometido errores te pido perdón", concluyó.

¿Qué dijo Gabriela sobre los mensajes?

La actriz cómica de 'JB de ATV' mostró su indignación por los mensajes que le envió Gonzalo Méndez y dijo que no sabe como sentirse al respecto, pero solo espera que le devuelva todo el dinero que le quitó.

"Si una persona te ama no te deja así, no te deja con todos estos problemas, tampoco te estafa y tampoco te quita tu dinero. Hasta el último él dice que si me va pagar mi dinero, yo no sé qué creer. Yo ya hice mi denuncia y seguir lo que diga la justicia", indicó.

Es así que, Gabriela Serpa continúa luchando por mostrar que fue una víctima más su expareja Gonzalo Méndez, quien se fugó del país y quiere retomar contacto con ella, pese a haberla estafado.