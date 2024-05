¡Terrible! Hermana de Gabriela Serpa revela que actriz cómica recibe amenazas tras estafas de su expareja

Gabriela Serpa está viviendo uno de los peores momentos de su vida tras ser vinculada a las múltiples estafas que cometió su exnovio Gonzalo Méndez. Ahora, su hermana Brenda Serpa reveló que la actriz cómica está recibiendo a amenazas mediante redes sociales debido a la polémica en la que está envuelta.

En entrevista con un conocido diario local, la menor de las hermanas Serpa aseguro que Gabriela está deprimida por lo que sucede, mientras que sus padres sufren de la presión y eso las tiene preocupadas.

"Mi hermana, confiada, pensó que era seguro. Lo que más me duele es que la gente culpe a mi hermana, ella es una víctima más al igual que mi padre", declaró a Trome.

Por otro lado, contó que Gonzalo Méndez había manipulado a tal punto a Gabriela Cerpa que ella se alejó de su familia y se volvió una persona desconfiada, haciendo que rompa la amistad de hermanas que tenían junto a Claudia.

"No nos contó nada, porque sabía que la íbamos a cuadrar. Nunca se le entrega dinero a una pareja o a un hombre y ese desgraciado también logró que nosotras nos distanciemos. Gabriela ya no nos contaba nada, no compartía con nosotras, la manipulaba diciéndole cosas. Nunca hemos estado metidas en problemas y llega este tipo a malograr nuestra imagen y familia. Esperemos que se haga justicia", dijo Brenda Serpa.