Gabriela Serpa niega estar involucrada en casos de estafa de su expareja: "Nunca estuve en una reunión"

Gabriela Serpa está pasando uno de los momentos más complicado de su vida ya que se ha visto vinculada a los casos de estafa de los que está siendo acusado su exnovio Gonzalo Méndez. Sin embargo, la actriz cómica ha negado haber sido partícipe o tener conocimiento de los ilícitos que cometió Méndez.

La noche de ayer, la integrante de 'JB en ATV' se presentó en 'Magaly Tv, la firme' para defenderse por las miles críticas que viene recibiendo, además de las acusaciones que un empresario hizo en su contra, asegurando que ella estaba enterada de todas las estafas que se realizaron a decenas de víctimas.

Después que un empresario asegure que Gabriela Serpa estuvo presente en las reuniones con Gonzalo Méndez, donde este aseguro que tenía contratos con el Estado por 4.6 millones de soles, la actriz dejó en claro que eso es completamente falso y nunca ha visto al hombre de negocios.

"Quiero aclarar por esta persona que ha salido y ha dicho que yo he estado en una reunión con él, que yo he visto todo, eso es totalmente falso. Nunca me reuní, nunca he estado presente en su negociación, no conozco al señor", aclaró la actriz de 'JB en ATV'.