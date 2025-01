Gabriela Serpa rechaza las disculpas de 'El Cacash': "Lo hizo por presión social"

Gabriela Serpa indicó que no perdonará a 'El Cacash' a pesar que se haya disculpado públicamente. En palabras de la modelo, el discurso que expuso el streamer carecía de sinceridad y solo fue dicho por presión social y miedo.

En compañía de su abogado Elio Riera en el programa Día D, Gabriela Serpa fue consultada por el discurso de perdón que expuso el creador de contenido 'El Cacash' luego de ofenderla en el podcast 'Todo Good' cuando asistió como invitado.

El streamer peruano se refirió a la modelo en un tono ofensivo luego de calificarla con un insulto. Este hecho se originó luego de llevar a su mascota al set del programa y recordarle a Curwen su interacción con la actriz cómica.

Ante ello, Gabriela Serpa decidió denunciar a la celebridad de Internet por agredirla verbalmente de manera pública. Además, al ser cuestionada por el suceso, manifestó que hay que poner un alto y dejar de denigrar a la mujer.

"No acepto las disculpas. Ya basta de utilizar mi nombre para tener views, denigrar a la mujer y para hacerla sentir demasiado mal. Me da rabia que la gente que quiera tener alcance en las redes sociales tenga que usar este método para hacerse conocido. Siento que sus disculpas las hizo por miedo, por presión social. No sentí que profundamente salieran de él", manifestó.