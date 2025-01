¡Escándalo! 'El Cacash' genera controversia por inapropiado comentario contra Gabriela Serpa

Gabriela Serpa volvió a ser atacada en las redes sociales. El influencer Gerardo García, conocido popularmente como 'El Cacash', tuvo un desatinado comentario contra la actriz cómica, mismo que fue registrado durante una transmisión en vivo de la plataforma 'Todo Good'. El agravio generó una ola de críticas hacia el humorista, quien, casi dos días después, emitió un pronunciamiento.

Durante su intervención, García estaba acompañado de su mascota, un perro pug, por lo que los conductores del espacio se mostraron sorprendidos. No obstante, ellos nunca imaginaron que 'Cacash' lanzaría una declaración polémica, las cuales, posteriormente, generaron indignación en internet.

"Aquí sale el Curwen haciendo palta, ¿no? Con la Serpa. Ay no, me dijeron que acá no entraban perr*s", mencionó el comediante. No obstante, bastaron segundos para darse cuenta de lo grave que fue su comentario. "No, no, mentira, menos mal no se escuchó", aseveró.