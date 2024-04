Gisela lanza fuerte mensaje antes de entrevista de Yaco Eskenazi: "La gente mala se destruye sola"

La batalla continúa. La pelea mediática entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi tiene un nuevo personaje y se trata de la mismísima Gisela Valcárcel. La madre de la conductora de 'América Hoy' lanzó un dardo contra el esposo de Natalie Vértiz poco antes que saliera dar una entrevista en un conocido programa espectáculos

La 'Señito' utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una reflexión que muchos se interpretaron iría para Yaco, pues en los últimos días arremetió contra Ethel.

El mensaje de Gisela fue leído por el conductor del programa en el que Yaco estaba dando una entrevista. El exguerrero aprovechó la situación para aclarar que no se siente aludido por el mensaje de Gisela, ya que siempre llevaron una buena relación

"Eso no es para mí (...) Yo no me doy por aludido, eso de ninguna manera es para mí. Yo nunca pienso en venganza (...) Conmigo ella siempre ha sido un amor, me ha invitado a su casa", sostuvo.