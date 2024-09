27/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exvedette Amparo Brambilla ha compartido anécdotas sorprendentes sobre su trayectoria artística y su relación con Gisela Valcárcel en una reciente entrevista. En sus declaraciones, no solo rememoró momentos de su carrera, sino que también reveló que la famosa conductora estuvo a punto de perder la vida debido a complicaciones de salud.

¿Gisela estuvo a punto de perder la vida?

Amparo Brambilla recordó cómo su amistad con Gisela Valcárcel se terminó tras una fuerte discusión en el restaurante 'Jonel's'. "Algo pasó en el 'Jonel's', no me acuerdo qué hubo, una discusión fuerte y, al final, me abrí y dejé el tema", comentó.

Esta ruptura la llevó a explorar nuevas oportunidades, y poco después debutó como vedette en 'La Gata', un reconocido café teatro.

La exvedette hizo hincapié en que, a pesar de la disputa, su cariño por Gisela Valcárcel nunca se desvaneció. "Poco tiempo después, ella tuvo un problema de salud bien delicado, que casi estuvo a punto de morirse . Dije: fuera peleas, y fui a verla a la clínica", relató Amparo Brambilla.

Intento fallido de reconstruir la relación

A pesar de su visita y la conversación sincera en la clínica, la reconciliación entre Amparo y Gisela no prosperó. Amparo Brambilla confesó que, meses después, tuvo la oportunidad de trabajar con Gisela Valcárcel, pero la idea no fue bien recibida.

"Ya no se pudo rescatar. Eso que me había gustado y ella también, como que fue cambiando; su entorno era otro", explicó Amparo Brambilla.

Este distanciamiento se convirtió en un tema de conversación frecuente entre sus seguidores, quienes han sido testigos del deterioro de la amistad entre dos de las figuras más queridas del espectáculo peruano.

Carrera de Amparo Brambilla

Amparo Brambilla llegó a la fama en los años 80 gracias a su participación en el exitoso programa 'Risas y Salsa', donde sus sketches picarescos la hicieron destacar. A lo largo de su carrera, también se hizo famosa por su papel en la película 'El mundo de los pobres', donde dejó una huella imborrable al emerger del mar en un sensual bikini.

Sin embargo, la vida no siempre fue fácil para Amparo Brambilla. A lo largo de los años, enfrentó problemas de sobrepeso y depresión, pero logró superarlos y volvió a dedicarse a su carrera. Recientemente, ha participado en exitosas series como 'Al fondo hay sitio', donde su talento sigue brillando.

La historia de Amparo Brambilla es un recordatorio de los altibajos de la vida en el espectáculo. Su amistad con Gisela Valcárcel, marcada por conflictos y reconciliaciones, refleja la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento.