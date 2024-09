Gisela Valcárcel ROMPE SU SILENCIO tras presunta amistad con Andrés Hurtado: "No me gusta hacer chismes"

Gisela Valcárcel, conocida popularmente como 'La Señito', vuelve a sorprender en sus redes sociales al no dudar en romper su silencio y responder a los cuestionamientos e interrogantes que existen sobre una presunta amistad con el hoy investigado Andrés Hurtado por tráfico de influencias y cohecho activo.

La madre de Ethel Pozo se mantiene activa en Instagram y por ello decidió hacer una transmisión en vivo para conversar con sus seguidores sobre distintos temas y contarles sus más recientes proyectos personales, pero no pudo evitar ser consultada por si mantiene o no una amistad con el presentador de televisión también conocido como 'Chibolín'.

Por ello, Gisela optó por no afirmar ni desmentir las especulaciones que se generaron en la farándula nacional, alegando que no le gusta generar titulares ni chismes. Asimismo, sostuvo que cuando uno mantiene una amistad con alguien es "algo notorio" y difícil de ocultar, por lo cual no tendría porque dar más detalles al respecto.