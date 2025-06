¡Guerra de modelos por Chechito! Amigas venezolanas enfrentadas por el cumbiambero

10/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sergio Romero, más conocido como 'Chechito', ha pasado de ser la voz romántica de la cumbia a protagonista de un verdadero culebrón que nos tiene a todos con la boca abierta. No es por un nuevo éxito musical, no. Es por un escándalo sentimental que ha puesto en jaque la amistad de dos modelos venezolanas.

Guerra de modelos por Chechito

Como en las mejores telenovelas, el telón se alzó con la confesión de Yuli Lobo, anfitriona, bailarina y modelo, quien decidió que ya era hora de romper el silencio. Frente a las cámaras, no se guardó nada y expuso un triángulo amoroso que tiene a Chechito, a su "examiga" Roxy Machado y a ella misma en el centro de la polémica.

"Él y yo no tuvimos una relación como tal, pero sí estuvimos saliendo. Duramos como dos meses saliendo. No funcionó de parte de él, lo volvimos a intentar, no funcionó de parte mía y lo dejamos ahí", relató Yuli, dejando claro que su vínculo con el cumbiambero fue previo.

Pero la verdadera sorpresa llegó después. "Hace unos días me escribió y me dijo para volverlo a intentar. Yo le dije que ya no porque no es un hombre que llene mis expectativas", afirmó Yuli Lobo, quien creyó que hasta ahí llegaba la historia.

Sin embargo, un baldazo de agua fría llegó sin aviso: "Anoche me entero que mi querido Chechito se está comiendo a mi amiga", dijo indignada.

La acusación no quedó en el aire. Yuli reveló que su examiga Roxy tiene un historial de "rompecódigos". Según ella, Machado ya habría estado involucrada con el cantante JP El Chamaco mientras este tenía pareja: "Ella fue la amante. Ella me lo contaba", dijo.

Para Yuli Lobo, lo más grave es la ruptura de los códigos de amistad. "Duele más la traición de una amiga que de un hombre. Para mí, los códigos sí existen (...) Yo quedé sorprendida, no podía creerlo porque JP y Chechito se conocen. Chechito sabía que ella era mi amiga y que era la amante de JP", sentenció.

Chechito se defiende

Tras el escándalo, Yuli Lobo no perdió el tiempo y encaró a Roxy Machado. En una conversación privada que luego fue compartida públicamente, la venezolana, con una aparente indiferencia que sorprendió a muchos, admitió su "error".

"No me metí en tu relación, tampoco lo busqué. Simplemente pasó. Cometí un error, disculpa, tal vez no sirva de nada, pero en el corazón no se manda. No quería que te enteraras por boca de chismosos, pero ya fue. Gracias por nada", expresó Roxy Machado.

Las cámaras de Magaly Medina también interceptaron los mensajes que Yuli le mandó a Chechito. El cantante, visiblemente incómodo, respondió:

"Cálmate Yuli, que tú no sabes qué pasó y no puedo decírtelo por aquí. No es porque sea tu amiga o no. Yo no sabía que ella estaba con JP, no sabía. Sé que me odias, perdón, pero hay tanto que tú no sabes. No sabía que era tu amiga".

Ante la creciente presión, Chechito intentó apagar el fuego con un comunicado en sus redes: "Es cierto que en el pasado salí con la señorita Yuli, pero eso ocurrió hace ya bastante tiempo".

"Hace aproximadamente dos meses empecé a conocer a Roxy, y reconozco que cometí un error al haberle escrito a Yuli durante ese periodo. Asumo esa falta con total responsabilidad. (...) Aclaro con firmeza que nunca mantuve una relación en paralelo con ninguna de ellas", añadió.

Finalmente, los reporteros de Magaly TV lo interceptaron para sus declaraciones en persona. Chechito intentó minimizar la situación:

"No sabía que eran amigas. Simplemente me dejé llevar porque me gustó la chica, empecé a salir con ella. Mi error fue escribirle a Yuli. Creo que no hice nada malo en hablarle, pero se puede malinterpretar".

En definitiva, este escándalo sentimental que involucra a Chechito y a las modelos venezolanas Yuli Lobo y Roxy Machado ha puesto de cabeza la farándula peruana y amenaza con dejar cicatrices en una amistad que parecía sólida.