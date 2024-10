Hijo de Florcita Polo y Néstor Villanueva debutó como ACTOR en telenovela: "Tiene mucho talento"

03/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Nace una estrella! El hijo de Florcita Polo y Néstor Villanueva ha dado su primer paso en la televisión peruana. El primogénito de ambos personajes de la farándula realizó una aparición especial en una popular telenovela, marcando su debut como 'mini artista'.

Hijo de Florcita y Néstor aparece en popular serie

El más reciente capítulo de la serie 'Tu nombre y el mío' causó gran asombro entre los televidentes. Esto debido a que, de manera sorpresiva, el nieto de Susy Díaz apareció en una parte de la trama, además de ser nombrado en los créditos de la misma.

Por tal motivo, el programa 'América Hoy' fue en búsqueda de Florcita, a fin de felicitarla por el debut que tuvo su retoño en la pantalla chica. No obstante, la influencer no se sintió muy cómoda al ser abordada por las cámaras, evitando emitir algún tipo de comentario.

Quien no fue ajeno a destacar el logro del pequeño actor fue su padre, Néstor Villanueva. El cantante de cumbia se mostró muy sorprendido por esta faceta de su hijo, asegurando que no estaba al tanto de esto. Sin embargo, no dudo en llenarlo de elogios.

"La verdad no sabía nada, me da una alegría tremenda, hasta las lágrimas. Mi hijo Adriano tiene mucho talento , estudia teatro hace mucho tiempo, me da gusto porque se está ganando un nombre a través de su esfuerzo", enfatizó.

Presentadores de magazine destacan debut

Por su parte, los conductores del programa no solo tomaron con buen recibimiento la participación del pequeño actor, sino que destacaron este paso importante que significa su debut en la televisión.

Sin embargo, se mostraron muy asombrados por la reacción de Flor Polo Díaz, quien se negó a responder ante las cámaras, pese a ser ella quien, en su momento, promocionó la "sorpresa" que iba a ocurrir en dicha serie. "No me preguntes de eso ", dijo.

"Me parece rarísimo cuando vamos a felicitarla a Flor, porque no hemos ido con ninguna mala onda, ninguna pregunta inesperada", mencionó Janet Barboza, a lo que su compañero, Edson 'Giselo' Dávila acotó: "¿Está molesta con nosotros?".

No obstante, en su breve reportaje recordaron la vez en que la hija de Susy Díaz y Augusto Polo Campos realizó su propio debut como cantante, allá por los inicios de los dos mil, en un programa, coincidentemente, conducido por Gisela Valcárcel.

Fue así que el hijo de Florcita Polo y Néstor Villanueva realizó su debut como pequeño actor en una telenovela peruana, recibiendo elogios por parte de su padre.