¡Vive la vida! Susy Díaz celebró sus 61 años en EUROPA con IMPACTANTE anécdota

El pasado 29 de septiembre, Susy Díaz celebró por todo lo alto su cumpleaños número 61 en Europa. La controvertida celebridad peruana contó detalles de su viaje, revelando a su vez una impactante anécdota que vivió en dicha fecha.

¿Qué pasó con Susy Diaz en Europa?

En conversación con 'América Hoy', la excongresista relató parte de su travesía en Málaga, España. Ella eligió tal lugar para celebrar su onomástico en compañía de sus amigas más cercanas. No obstante, manifestó que hubo un pequeño percance que dificultó brevemente su festejo.

Pese a que estuvo rodeada de sus amistades en un lugar de ensueño, la influencer atravesó por un problema repentino, algo que obstaculizó sus planes iniciales. Por tal motivo, Susy reveló los pormenores que le tocó vivir al llegar ahí.

"Llegué yo primero, y mi maleta llegó recién el 29 en la noche. Llegó, pero ya me compré bastante ropa, zapatos. Hay que ser prácticas", reveló a su estilo la humorista, precisando que no permitió que aquel incómodo momento arruine su cumpleaños.

Posterior a este incidente, ella se reunió con sus amigas peruanas. Además, tuvo un buen recibimiento por parte de sus amistades europeas, quienes hicieron que viviera un momento inolvidable en sus 61 años de vida. "Estoy en un paraíso", mencionó emocionada.

Soltera pero nunca sola

Durante su entrevista, Susy Diaz fue consultada sobre su actual situación amorosa. En esa línea, la madre de Florcita Polo se mostró tajante en su decisión de estar soltera. Añadió que, a su edad, se siente más feliz sin la compañía de una pareja .

"Me he dado cuenta a la edad que tengo, que mi felicidad es estar sola. Sin que nadie me moleste. Yo estoy haciendo caso a la psicóloga, que me dijo que debo estar sola", aseveró con mucho humor la ex actriz cómica.

Sin embargo, ella contó que conoció a un español, el cual está acompañándola en distintas actividades que realiza en Málaga. "Es buen anfitrión. Me está llevando por varios sitios. Le he dicho que me lleve a todos los lugares turísticos", manifestó, reiterando que no está buscando pareja.

Susy Diaz: un ícono peruano que brilla en el mundo

La presencia de 'Chuchi' ha traspasado fronteras. Recientemente, la famosa casa de modas, Mugler, utilizó la icónica canción 'Vive la vida' para promocionar un clip con motivo de los 50 años de la marca.

Este suceso emocionó a muchos de los fanáticos de Susy Díaz, quienes destacaron que su imagen sea reconocida en todo el mundo. Sobre todo ahora que, a sus 61 años, se mantiene vigente como el ícono de la cultura popular peruana por excelencia.