¡Hollywood de luto! Famosa actriz de 'Scary Movie' falleció tras su larga batalla contra el cáncer

30/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una lamentable noticia impactó a todo Hollywood tras conocerse que la actriz y comediante conocida principalmente por su participación en 'Scary Movie 5', Erica Ash, perdió la vida a los 46 años tras una larga lucha contra una dura enfermedad.

¿Qué le pasó a Erica Ash?

Según información revelada por la propia madre de Erika, Diann Ash, la actriz descansa en paz tras una valiente lucha contra el cáncer de mama. La noticia fue reafirmada también por su publicista, quien aseguró que siempre la recordarán con gran cariño y su buen sentido del humor.

"Estamos profundamente tristes de anunciar el fallecimiento de nuestra amada hija, hermana y amiga Erica Chantal Ash (1977-2024). Después de una larga y valiente lucha contra el cáncer, ella se fue en paz rodeada de sus seres queridos. Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones", escribió la progenitora de Ash.

Quien también se sumó a las condolencias de los familiares de Erika fue su amiga, la comediante Loni Love: "Estoy triste por confirmar que mi amiga y compañera actriz ha fallecido... era talentosa y divertidísima, ya fuera en el show Survivor's Remorse o Madtv, ella pondría todo en su trabajo".

¿Quién era Erica Ash?

Erica Chantal Ash nació en Florida el 19 de septiembre de 1977 y creció en Atlanta, donde logró estudiar la carrera de Medicina en la Universidad Emory.

Con el pasar del tiempo, se tomó un descanso y viajó a Japón, donde en su primera semana consiguió un "trabajo de cantante de fondo" y como modelo, según le contó a Los Angeles Times en 2017. Sus pasos finalmente la llevaron a Nueva York a actuar en las obras 'The Lion King' y 'Baby It's You!', de Broadway, y la puesta en escena externa, 'Love, Loss and What I Wore'.

Sin embargo, su primer éxito sería con el programa 'The Big Gay Sketch Show', donde compartió con Kate McKinnon, Colman Domingo y Stephen Guarino y, 'MADtv' antes de conseguir papeles en 'Real Husbands of Hollywood' y 'Suvivor's Remorse'.

En el ámbito del cine, sus créditos incluyen, además de 'Scary Movie 5' de 2013, 'Kristy' de 2014, 'Jean of the Joneses' de 2016, 'Violet' de 2021, y 'The Outlaw Johnny Black' y 'We Have a Ghost' de 2023.

Es así como se reportó la lamentable pérdida de la actriz y comediante de Hollywood, Erica Ash tras combatir una dura enfermedad como el cáncer de mama desde el 2023.