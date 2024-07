Patricia Portocarrero revela desgarrador episodio de su vida: "Estuve 5 días en UCI"

15/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz Patricia Portocarrero ha causado conmoción y preocupación entre sus seguidores. La reconocida clown reveló que, a raíz de unos problemas en su salud, estuvo al borde de la muerte, permaneciendo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por varios días.

Portocarrero, quien recientemente venia anunciando el show de 'Las Bandalas', contó parte del desgarrador episodio que vivió, el mismo que la llevó a suspender algunas fechas de su presentación.

Patricia revela que estuvo 5 días en UCI

En una reciente entrevista al diario Trome, Patricia Portocarrero manifestó que estuvo muy cerca de morir debido a que sufrió tres paros cardiacos cuando se encontraba internada en UCI. Asimismo, reveló detalles sobre este momento tan doloroso de su vida.

"Estuve cinco días en Cuidados Intensivos, y tres veces hice un paro cardíaco y no sabía nada. Un curita llegó a la sala donde estaba e hizo una oración. Me dijo que era para hacer la 'unción a los enfermos", afirmó la actriz.

En la misma línea, Patricia aseguró que, tras el pedido del sacerdote, se negó a que regrese darle otra unción, porque estaba convencida de que no iba a perder la batalla, ya que tenía que ver crecer a su hijo, quién es su mayor motivación actualmente. "Le dije que por favor se retirara, porque a mí aún no me va a llevar la pelona", aseguró fiel a su estilo la comediante.

Agradeció a sus seguidores por preocuparse

Luego de que Patricia Portocarrero diera a conocer sobre el suceso que vivió, muchos fanáticos y seguidores se solidarizaron con ella, enviándoles buenos deseos en donde señalan que esperan su pronta recuperación.

Ante esto, la comediante no dudó en responder a sus fans y agradecerles por sus muestras de apoyo. A través de una historia en Instagram, Portocarrero aclaró que el episodio sucedió hace más de un mes, indicando que actualmente se encuentra mejor.

"Agradezco a todas las personas que me han escrito, preguntándome cómo estoy. Ya estoy bien, y esto que pasó fue hace más de un mes. Estoy como cañón" aseguró con buen humor.

En su momento, la actriz publicó un video en la red social de 'Las Bandalas', donde reveló parte del triste momento que le tocó vivir. En el clip, se ve a Patricia en la camilla del lugar donde estuvo internada, aparentemente recién recuperada luego de los días más difíciles de su vida.

