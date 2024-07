¡Escándalo! Padre de Miley Cyrus arremete contra la cantante tras denuncias de su esposa: "¡Es una z***a!"

En el ojo de la tormenta. Billy Ray Cyrus, cantante y padre de la artista pop Miley Cyrus, fue acusado de abuso verbal, emocional y psicológico por su actual pareja, la cantante australiana Firerose (Johanna Rose Hodges). Esto se reveló tras un audio que fue proporcionado por el medio Daily Mail, en donde se escuchan fuertes insultos y ofensas.

El clip se habría grabado durante una discusión de la pareja, algo que la australiana calificó como algo "común" en el transcurso de su breve matrimonio que solo duró siete meses. Lo más sorprendente fue que en sus declaraciones, Ray Cyrus también arremetió contra su propia hija, Miley, a quién señaló como una "zorra".

En el audio, el cantante country de 62 años tuvo duros calificativos hacia su aún esposa, Firerose, de 37 años. Según indica Daily Mail, la razón de la pelea fue por un presunto retraso en uno de los conciertos de Billy, del cual culpó a su pareja, lanzando una serie de groserías contra ella.

"No sé quién car**os te crees que eres, pero no vas a hacer caso. Esto no se trata de nada más que de ti siendo una m*ldita p*rra egoísta", mencionó Ray Cyrus.