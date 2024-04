¡Impactante! Alex Brocca rompió en llanto al contar cómo se enteró que tenía VIH: "El mundo se me vino abajo"

Tras el estreno de 'Chabuca', la película autobiográfica de Ernesto Pimentel, en los últimos días ha sonado con fuerza el nombre de Alex Brocca, quien fue la expareja del conductor de TV.

En la cinta, el bailarín fue pintado como el villano de la historia, por lo que muchos se han mostrado curiosos por su vida y por lo detalles de la relación que mantuvo con Pimentel. No obstante, quienes han intentado buscar algún archivo sobre él no han tenido éxito, debido a que se borró todo tipo de material informativo sobre este personaje.

Por esta razón, los medios de comunicación hurgaron en sus archivos históricos y encontraron información sobre ello, como por ejemplo, entrevistas de antaño que albergan impactantes confesiones.

El programa 'Todo se Filtra', encontró en los archivos de Panamericana Televisión un reportaje que le hizo Pamela Vértiz al fallecido bailarín. Este material es del año 1999 y la entrevista se realizó antes de que su libro 'Canto de dolor' sea publicado.

Durante la conversación que tuvo con la periodista, Alex Brocca narró los duros momentos que vivió cuando se enteró de que era portador del virus VIH. Detalló que acudió al Hospital Daniel Alcides Carrión por un dolor estomacal que no le pasaba y terminó siendo diagnosticado con VIH luego que le realizaran la prueba de ELISA.

"Entré al médico, me hizo sentar y me dijo 'mira, esto que te voy a decir es muy difícil', entonces yo empecé a llorar " , dijo con la voz entrecortada al confesar cómo se enteró que había contraído la enfermedad.