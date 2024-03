¡Impactante! Yiddá Eslava revela POR QUÉ OCULTÓ la infidelidad de Julián Zucchi

13/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nadie imaginó que el candente ampay que protagonizó Julián Zucchi con una reportera de 'Magaly TV: La Firme' traería una tremenda cola. Y es que luego de exponerse estas apasionadas imágenes, Yiddá Eslava salió al frente y rompió su silencio, sin embargo, dejó en shock cuando reveló que fue víctima de una infidelidad.

En medio de una conversación con un programa de espectáculos, la actriz confesó que el padre de sus hijos la engañó mientras mantenían una relación y aseguró que esta fue la razón de su ruptura.

¿Qué dijo?

Mientras estuvieron juntos, Yiddá Eslava y Julián Zucchi eran considerados como una de las parejas más solidas de la farándula peruana, sin embargo, nadie imaginó lo que pasaba detrás de esta relación. Ahora, la actriz decidió contar el doloroso momento que tuvo que vivir cuando descubrió la traición del argentino.

"Yo me separé de Julián porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad, lo guardé tanto tiempo por mis hijos, sólo por ellos...", expresó Yiddá en medio de lágrimas.

Asimismo, explicó que fue ella quien descubrió este engaño: "Cuando yo le descubro la infidelidad, claramente, se rompe el vínculo de amigos y de pareja (...) No lo dije antes porque aún le tenía cariño, no amor, porque yo soy muy firme con mi decisión. Yo merezco a alguien que me respete como mujer.

Julián Zucchi acepta salidas con reportera

Luego del apasionado ampay que protagonizó en los últimos días, Julián Zucchi, lejos de mantenerse en silencio, decidió dar la cara y pronunciarse al respecto. El argentino sorprendió al revelar que, en todo momento, estuvo consciente de que podía ser captado con la reportera de Magaly Medina, identificada como Priscila Mateo.

"Yo era totalmente consciente de que podía pasar. No creo que esté haciendo algo malo, entonces nada, se dio así", mencionó.

Sin embargo, admitió que se encuentra saliendo oficialmente con la joven y se mostró muy feliz por estar viviendo este momento: "(¿Priscila es la única chica con la que sales? ¿Con la que tú conversas?) Sí, es la única chica con la que yo salgo. Ya hace una semana por lo menos ya nosotros dijimos que somos por lo menos exclusivos", reveló bastante contento.

"Yo no tenía la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico (...) Yo he vuelto a bailar, he vuelto a sentirme feliz con mucha cautela, soy un hombre de cuarenta años que solo toma con mucho cautela. Tengo muchas ganas de conocerla", agregó.

