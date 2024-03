Yiddá Eslava rompe en llanto y revela que Julián Zucchi le fue infiel: "Yo lo descubrí"

Yiddá Eslava ha estremecido la farándula nacional con sus recientes declaraciones, La actriz reveló que descubrió la infidelidad de Julián Zucchi y ese fue el verdadero motivo por el que decidió ponerle punto final a su relación.

La exparticipante de 'Combate' brindó declaraciones conocido programa de espectáculos, donde por primera vez confesó que el término de su relación con Julián Zucchi realmente terminó por una traición por parte del actor, más no de mutuo acuerdo, como se reveló en un inicio.

"Yo me separé de Julián porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad, lo guardé tanto tiempo por mis hijos, sólo por ellos...", expresó Yiddá en medio de lágrimas.

Cabe resaltar que, estas declaraciones se están dando luego de que Julián Zucchi fuera ampayado con la reportera de 'Magaly Tv, la firme', Priscila Mateo; con quien parecía tener una estrecha relación, ya que compartían varios comentarios cariñosos y de admiración mediante redes sociales.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora compartió un informe en el que uno de sus 'urracos' entrevistó al actor argentino, quien sin ningún problemas se animó a brindar detalles que lo fue el apasionado ampay en medio de una discoteca.

Según indicó, él invitó a salir a la mujer de prensa debido a que le pareció una mujer bastante inteligente. Asimismo, dejó en claro que siempre estuvo consciente de lo que podía pasar, es decir, ser ampayados por las cámaras de algún programa farandulero; sin embargo, no siente haber hecho malo porque es una persona soltera.

En esa misma línea, precisó que jamás tuvo la intención de volver a fijarse en alguien; sin embargo, con ella ha vuelto a sentirse feliz, por lo que tiene muchas ganas de conocerla.

"Yo no tenía la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico (...) Yo he vuelto a bailar, he vuelto a sentirme feliz con mucha cautela", concluyó.