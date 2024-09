¡Indignada! Magaly Medina niega amistad con Andrés Hurtado: "No me metan en sus cochinadas"

10/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La denuncia por el delito de tráfico de influencias contra Andrés Hurtado sigue causando controversia. Al respecto, Magaly Medina decidió pronunciarse para negar una presunta amistad y marcar distancia del presentador de TV, pidiendo, además, que "no la metan en sus cochinadas".

Magaly Medina descarta amistad con Andrés Hurtado

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se tomó unos minutos para referirse a la denuncia que actualmente enfrenta Andrés Hurtado.

Y es que tras las fuertes insinuaciones que afirmaban que la 'Urraca' había recibido "favores" de su parte, además de mantener una sólida amistad, prefirió salir al frente para descartar contundentemente dichas posibilidades.

Es así que, de acuerdo a sus propias palabras, aclaró que no guarda ningún tipo de cercanía con el conductor de 'Porque Hoy Es Sábado Con Andrés' y hasta reveló que siempre fueron enemigos de no ser por las hijas de este, que intermediaron para que ella pueda hacer las paces con su padre.

"A mí no me interesa defenderlo, con él he tenido una enemistad larga, de muchos años. Cuando todo el mundo lo 'soboneaba', yo era la única en televisión abierta que le decía todas sus cosas. Sus hijas han sido las que han aplacado estas diferencias, pero eso no me hace su amiga", explicó en un primer momento.

Asimismo, la 'Urraca' dijo considerar a Hurtado como un personaje más de la farándula y, por lo tanto, podía asistir a su programa o ser parte de su reality sin ningún tipo de problema, no sin antes reiterar que el también conocido como 'Chibolín' jamás le ha hecho "favores".

"Puede venir acá o a mi reality, eso no lo hace de mi círculo cercano. Él a mí no me ha pagado nada, no me ha hecho favores", agregó durante su programa.

Niega ayuda de Andrés Hurtado

En otro momento, se mostró indignada al enterarse que, además de ella, buscan vincular a su esposo, Alfredo Zambrano, en las acusaciones de Hurtado, por lo que no dudó en pedir que: "en sus cochinadas no me metan".

"No tolero que maliciosamente se me quiera vincular a mí y hasta se atreven a mencionar a mi marido. ¿Qué quieren dar a entender? Que me brindó algún tipo de beneficios, si todos los juicios los pierdo (...) A mí en sus cochinadas no me metan", concluyó.

