¿Indirecta? Pamela Franco canta EN VIVO el tema favorito de Cueva: "Cuánto daría por gritarles nuestro amor"

Pamela Franco hizo caso omiso a las críticas que viene recibiendo en redes sociales al ser vinculada con Christian Cueva y en su más reciente presentación volvió a cantar EN VIVO el tema favorito del futbolista, desatando así la emoción del público.

Pese a estar envuelta en más de una polémica; primero por la traición de su pareja y luego por presuntamente haber tenido un romance con Christian Cueva en el 2018, cuando él tenía una relación con Pamela López; la cantante de cumbia prefiere centrarse en su carrera y viene facturando a manos llenas con sus presentaciones.

Este último sábado, Pamela llegó hasta el Club Villa Chepita Royal, donde fue contratada para cantar y animar un evento de carnavales y yunza, y en medio de los gritos del público pidió cantar el tema favorito del popular 'Aladino'.

"C uanto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor", cantó Pamela Franco a viva voz y con un sentimiento único.

El video fue publicado por en la cuenta oficial del club y rápidamente se hizo viral, llenándose de cientos de comentarios donde la mayoría de personas estaban de acuerdo en que Pamela Franco les cae bien y tiene un gran voz.

"La primera amante que me cae bien", "Quiénes para el club de fans de Pamela Franco", "Disfruta Pamelita, en fin todas fuimos cachudas alguna vez y nos volvemos bandidas", "Mientras todos la critican, ella factura", "No sé porque me cae bien", "Yo también canto consentimiento, pero no se la dedico a nadie", se lee en redes.