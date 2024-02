¡Qué vergüenza! Pamela Franco es troleada en concierto por escándalo con Cueva: "280, 280"

Pamela Franco está en el ojo de la tormenta después de ser vinculada con Christian Cueva, sin embargo, ella ha continuado trabajando con normalidad y este fin de semana se dejó ver dando sus shows musicales en varios lugares, por lo que los asistentes no dudaron en trolearla con los últimos acontecimientos de su vida.

La cumbiambera es acusada de ser la manzana de la discordia entre 'Aladino y su esposa Pamela López, ya que en el 2018 habría tenido una relación cercana e incluso se comenta que el futbolista conocía al padre de Pamela Franco.

En medio de toda la polémica que vive, la ex Alma Bella continúa ofreciendo presentaciones y este fin de semana estuvo en el 'Chepita Royal' donde varios de los asistentes al evento la molestaron mientras subía al escenario, según mostró Instarándula.

Enseguida, Samuel Suárez aseguró que las cámaras de un conocido programa de espectáculos estaban a la espera que Pamela de alguna declaración, sin embargo, no dijo nada porque estaría esperando a mañana para hablar en 'Mande Quien Mande'.

"Lo que me cuentan las 'ratujas' (seguidores de Instarándula) es que ella no ha declarado para ningún medio, obviamente no puede hacerlo, pero el deber del periodista el preguntar siempre. Ella está corriéndose y corriéndose para recién el lunes hablar todo", expresó.