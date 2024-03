¡Inesperado! Rata cae al escenario cuando Manuel Turizo se presentaba en Viña del Mar: ¿'Chefcito', eres tú?

Un inesperado momento se vivió en la primera fecha del Festival Viña del Mar 2024 cuando una rata cae sobre el escenario durante la presentación de Manuel Turizo.

A través de las redes sociales, se viralizó el momento donde se observa al roedor ser expulsado desde uno de los ductos que se utilizan para el manejo de la pirotecnia cuando el cantante interpretaba su tema 'La nota' ante la Quinta Vergara.

Sin embargo, ni los bailarines ni el equipo de producción de Manuel Turizo se percataron del hecho y continuaron su presentación como si nada hubiera ocurrido. La rata estuvo en el escenario durante unos segundos antes de escapar hacia otro sector del recinto.

Cabe mencionar que, el artista colombiano es jurado de la edición actual del Festival de Viña del Mar, por lo que ha estado en todas las noches del evento.

Por otro lado, Lita Pezo deslumbró en su segunda presentación de Viña del Mar y encantó al jurado logrando obtener un puntaje alto sobre el resto de sus contrincantes en la 'Competencia Internacional'.

Es así como la cantante peruana logra pasar a la gran final y cada vez más cerca a obtener la ansiada gaviota de plata. Lita se impuso, dejando detrás a Enrique Ramil de España con su tema 'La última vez' (5,7) y a Eddy Valenzuela de México con su tema 'El Maestro' (5,7).

La cantante iqueteña subió al escenario del anfiteatro de la Quinta Vergara y demostró a todos los presentes su gran talento para el canto tras interpretar su tema 'Luchadora' con un deslumbrante vestuario y un buen dominio de escena junto a su elenco que la acompañó en todo momento.

Asimismo, Lita Pezo agradeció al compositor español José Abraham que escribió este tema especialmente para ella. Resaltó que el también productor ha trabajado con grandes exponentes musicales como Cristian Castro.

"Esta canción es una de las más importantes que he interpretado hasta ahora. Me llega como un regalo del gran maestro José Abraham, un gran compositor que me dio esta canción y la escribió para mi. A través de 'Luchadora' rindo homenaje a todos, porque todos somos luchadores de nuestra propia historia", contó.