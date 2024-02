En las redes sociales podemos encontrar infinidad de contenido que muchas veces nos saca una sonrisa. Esta vez, una madre de familia encontró a su hijo siéndole infiel a su esposa con otra mujer, por lo que no pudo evitar castigarlo a pesar de encontrarse en la calle.

Los casos de infidelidad se han convertido en el pan de cada día y las redes sociales en el principal medio para exponer este tipo de situaciones.

En esta ocasión, una madre no imaginó hallar a su hijo dando rienda suelta a su bajos instintos dentro de su auto estacionado en plena vía pública.

Tal y como se puede ver en el material audiovisual de 28 segundos de duración, la mujer encontró a su engreído al mismo estilo que 'Magaly TV, La Firme' ampayó a un conocido cantante de cumbia, es decir, teniendo intimidad al interior de su vehículo y con otra mujer que no era su esposa.

¡A correazos! Madre sorprende a su hijo con mujer que no es su esposa y lo castiga en plena vía pública pic.twitter.com/WMop78LjQB

El hecho fue registrado por un usuario, quien no pudo evitar percatarse del escándalo que protagonizaron estas personas, sobre todo porque la madre de este sujeto empezó a golpearlo.

No satisfecha con eso, la mujer sacó una correa para continuar golpeándolo; sin embargo, aprovechó el momento para reclamarle por la acción desleal que había tenido con su nuera.

Como era de esperarse, el video inmediatamente se volvió viral y los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios, resaltando la acción de la madre, quien al notar que su hijo le estaba siendo infiel a su nuera, no la pensó dos veces y salió en su defensa, castigándolo a correazos frente a su amante.

"Cómo te vas, quédate grabando", "Esas son madres que no permiten que le falten el respeto a sus nietos y nuera", "Esa señora se ganó el respeto de la nuera, de los nietos en un futuro y de la vida misma", "Ya no hay de ese tipo de suegras, mis respetos", "Es su mamá, qué buena suegra", "Yo haría lo mismo con mi hijo si lo encuentro, a mis nietos nadie me los hará llorar mucho menos a mi nuera", "Esa es buena suegra hace respetar a la nuera", fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en el video viral.