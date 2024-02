Jair Mendoza abre posibilidad de volver con Yahaira Plasencia: "No sé lo que pueda pasar mañana"

23/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia y Jair Mendoza se habían convertido en una de las parejas del momento. Sin embargo, dejaron atónitos a todos sus fans cuando anunciaron su ruptura. Esta vez, el cantante sorprendió al dar una entrevista donde habló sobre esta situación y dejó abierta la posibilidad de reconciliarse con la artista.

¿Volverá con Yahaira Plasencia?

Como era de esperarse, Jair Mendoza fue consultado sobre el fin de su relación con Yahaira Plasencia. No obstante, dio a entender que el amor podría resurgir y, en algún momento de su vida, consideraría la posibilidad de retomar su romance con la salsera.

"Yo no descarto nada en mi vida, porque vivo mi presente, vivo el momento, no sé lo que pueda pasar mañana", mencionó y con ello demuestra que todavía no ha olvidado a la intérprete.

Al anunciar el fin de su relación, saltó el rumor de que su separación podría deberse a una tercera persona, sin embargo, Mendoza descartó esta hipótesis y aseguró que sí es posible terminar una romance por lo sano.

"Sí existe una forma de terminar de manera sana, que especulen lo que quieran, la verdad la sabemos Yahaira y yo". El artista dejó claro que el final de su relación fue en buenos términos.

Recodemos que, el comunicado de su ruptura con la cantante fue en la madrugada, por lo que muchos especularon que ello se debería a una razón en concreto. Por eso, Jair aclaró que la razón por la que anunció su separación a esa hora.

"Yo no duermo, soy noctámbulo. Nosotros nos dedicamos a la música y no dormimos, entonces lo que para ustedes es de noche, para nosotros es de día".

No revela el motivo de su ruptura

A pesar de los rumores, Jair Mendoza no quiso contar el motivo de su separación con Yahaira Plasencia. Comentó que hay detalles que prefiere mantenerlo en reserva y no tiene interés en lo que la gente pueda especular al respecto.

"Estoy tranquilo, lo sabemos Yahaira y yo, para mí es más que suficiente, yo no tengo por qué contarles ¿qué pasó? ¿Por qué lo hice? Eso queda en las personas involucradas de la relación", afirmó el artista.

Sin lugar a dudas, al parecer, Jair Mendoza no esta dispuesto a olvidar a Yahaira Plasencia y no descarta la posibilidad de retomar su romance en un futuro. Hasta el momento, la salsera no se ha pronunciado al respecto.