¡Se retracta! Nataniel Sánchez podría volver 'AFHS': "Estoy abierta a escuchar propuestas"

Luego de negar, una y otra vez, que volvería a 'Al fondo hay sitio'; Nataniel Sánchez sorprendió al dejar abierta la posibilidad de regresar a la serie peruana. Recientemente, la actriz llegó a Perú para anunciar su lanzamiento como cantante y presentar su tema: 'Soy yo la que te dice adiós'. Sin embargo, habló sobre sus proyectos profesionales y fue consultada sobre su retorno a 'AFHS'.

Como se sabe, la artista nacional radica en España, desde hace algunos años, por ello, cuando la serie peruana volvió a las pantallas, se le consultó si aceptaría volver a encarnar a 'Fernanda de las Casas'. En ese momento, descartó la posibilidad, porque aseguraba que ya había cerrado esa etapa en su carrera artística y que buscaba abrirse camino en Europa.

No obstante, parece que Nataniel Sánchez cambió de opinión y estaría abierta a recibir propuestas interesantes para negociar su regreso a 'AFHS'. Así lo dejó claro en una entrevista que brindó para un diario local.

Sin embargo, la actriz aseguró que no le molestaría que, en algún momento, otra actriz ocupe su lugar e interprete a la nieta de la refinada Francesca Maldini.

Nataniel Sánchez se presentó en varios programas de nuestro país para presentar su canción, con la cual está incursionando en el ambiente musical. De ese modo, la artista habló sobre la importancia de aprender a sacarle provecho a todos nuestros talentos, y no encasillarnos en un solo aspecto de nuestra vida.

"Una de las cosas más importantes que he aprendido al irme a España es que no somos una cosa. Nos encanta encasillarnos, pero no, soy actriz, bailarina, cantante, ama de casa, amiga, mujer y ponernos un título hace que no descubramos otros talentos", expresó la actriz.