Janet Barboza 'FULMINA' a Paolo Guerrero por negarse a jugar contra Alianza: "La caída de un ídolo"

16/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora de televisión, Janet Barboza, vuelve a sorprender al no dudar en asegurar que Paolo Guerrero realizó "una pataleta" que demostraría ser "su caída como ídolo" para todos tras negarse a jugar contra Alianza Lima, en la primera fecha del Torneo Clausura.

¿Qué dijo Janet sobre Guerrero?

En la última emisión del programa 'América Hoy' Janet Barboza, la popular 'Rulitos', reiteró que siempre ha admirado a Paolo Guerrero porque nos llevó al Mundial. Sin embargo sus últimos comportamientos luciendo la camiseta del club de César Vallejo "lo dejarían mal parado" y opacando su larga carrera deportiva.

"Yo lo he dicho en muchas oportunidad, he admirado a Paolo Guerrero y no voy a olvidar nunca cuando nos llevó a Rusia, al Mundial. Él y Jefferson Farfán han sido ejemplo de hombres exitosos, pero hoy en día estoy viendo el ocaso de lo que fue una estrella", expresó Barboza.

Asimismo lamentó que actualmente el jugador sea una persona fácil de influenciar en referencia a su pareja Ana Paula Consorte, porque antes de su arribo a Trujillo la brasileña se negaba a que forme parte del club 'Poeta'.

"Desgraciadamente, con mucho dolor debo decir que este Paolo Guerrero no lo reconozco, este que hace pataletas, que se deja influenciar por su pareja porque no le gusta estar en determinado lugar, que para mí no tiene inteligencia emocional, para mí es la caída de un ídolo (...) qué manera de cerrar su carrera con pataletas", sentenció.

¿Qué hizo Paolo Guerrero?

El sábado 13 de julio se convirtió en un día gris para Paolo Guerrero tras negarse a jugar ante Alianza Lima, a pesar de las indicaciones de su entrenador Guillermo 'Chicho' Salas, generando la indignación de todos los hinchas de la Vallejo.

De acuerdo a una reciente publicación hecha por el periodista deportivo, Gustavo Peralta, Guerrero habría desistido de entrar a la cancha por una solicitud que presentó para cortar su vínculo contractual con la UCV.

Sin embargo, para poder salir del club, el delantero nacional tendría que pagar una indemnización tal como lo estipula en su contrato.

Sobre Paolo Guerrero y las opciones legales que tendría para salir del club César Vallejo ➡️ Primero hay que señalar que cualquier jugador puede renunciar a su equipo pero esto podría tener consecuencias económicas, como que no también, dependiendo del tipo de contrato.

En esa misma línea, Brunella Horna respaldó lo señalado por Peralta, ya que así como cualquier trabajador que firma un contrato debe pagar una penalidad si es que desea ir a jugar en otro equipo.

De esa manera, la conductora de 'América Hoy', Janet Barboza, no dudó en sumarse en las críticas contra Paolo Guerrero y lamentar que sus "pataletas" demuestren el declive de su carrera deportiva y "la caída de un ídolo".