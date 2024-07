Ethel Pozo sobre Paolo Guerrero por desplante a la UCV: "Necesita un profesional, debe hacerse analizar"

16/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo no dudó en sumarse a las constantes críticas que viene recibiendo el futbolista Paolo Guerrero por haberse negado a jugar con el club de César Vallejo en el partido contra Alianza Lima, el pasado sábado 13 de julio por el Torneo Clausura.

¿Qué dijo Ethel sobre Guerrero?

En la última emisión de su programa 'América Hoy', la hija de Gisela Valcárcel dejó entrever que Guerrero conocido como 'el Depredador' tiene problemas emocionales debido a sus recientes actitudes en el equipo trujillano.

"Más allá del descontrol emocional, que muchas personas han tocado y que, sinceramente, pienso que debería hacerse analizar (con un profesional)", resaltó Ethel Pozo.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que remarcó que a sus 40 años de edad, Guerrero es admirado por muchos jóvenes del país, pero debido a sus recientes comportamientos "crea una mala imagen" y dejaría de ser un ejemplo para ellos por su falta de profesionalidad.

"No es profesional, no es el buen ejemplo que miles de niños admiran a Paolo Guerrero. No se juega así, no se dice que no al entrenador, a la autoridad, no se le niega. Es lo que miles de hinchas le reclaman", indicó muy indignada contra el goleador histórico de la Selección peruana.

¿Paolo Guerrero hace pataletas?

Pero no solo Ethel arremetió contra el hijo de Doña Peta, ya que Janet Barboza también tuvo duros calificativos contra él hasta el punto de señalar que "es el ocaso de la estrella que fue" y que se ha mostrado como una persona fácil de influenciar, en referencia a su relación con Ana Paula Consorte.

Por su parte, su compañera de conducción, Brunella Horna, expresó su descontento y dejó claro que Paolo Guerrero deberá afrontar una alta penalidad si quiere cambiar de equipo, especialmente a Alianza Lima.

"Es sencillo. Si esto le ocurre a cualquier jugador, en cualquier trabajo, como en televisión, si queremos irnos a otro canal, hay que pagar la penalidad, así de simple", afirmó Brunella Horna, refiriéndose a las condiciones contractuales de Guerrero con la UCV.

Es así como el rechazo de Paolo Guerrero a su entrenador de Vallejo, Guillermo Salas, durante el encuentro contra Alianza Lima por el Clausura, ha generado un gran revuelo en el fútbol peruano y también generó el descontento de distintos conductores de televisión como Ethel Pozo, quien aseguró que con ello, el deportista demuestra que necesita apoyo de un profesional por su descontrol emocional.