Jazmín Pinedo alarma a sus seguidores por fuerte revelación: "Estoy luchando por mi relación"

La modelo y conductora de televisión, Jazmín Pinedo, encendió todas las alarmas luego de soltar una fuerte revelación durante la emisión de su programa 'América Espectáculos', dejando entrever que su relación con el uruguayo, Pedro Araujo, presenta algunos problemas debido a la distancia.

La popular 'Chinita' aseguró que viaja constantemente a Uruguay para ver a su novio, con el cual inició una relación el año pasado, y esa situación la tiene muy preocupada, debido a que muchos consideran que tener un amor a distancia puede apagar el romanticismo.

"Estoy luchando por mi relación", se escuchó decir a la exchica reality de 'EEG', que generó la alarma de muchos internautas en las redes sociales, y especularon que su aparente sólida relación solo sería de 'pantalla', y poco a poco se estaría desmoronando y en algún momento darían la noticia de "no funcionó".

Sin embargo, Jazmín decidió salir a aclarar las cosas y señalar que a pesar de la distancia, hacen todo lo posible para hacer que las cosas funciones y "mantener la llama del amor encendida".

"Viajo constantemente para verlo y estar juntos", comentó la expareja de Gino Assereto, tratando de poner "paño frío a los rumores".

En una anterior entrevista, Pinedo manifestó que tenía miedo de la idea de tener hijos muy pronto con su actual pareja e incluso casarse porque consideraba que era muy pronto para ello.

"Nos llevamos súper bien, estamos muy conectados en muchas cosas, en cómo pensamos hacia adelante. Pensar en casarse, tener hijos, me da terror, no te voy a mentir, creo que le tengo bastante miedo, pero creo que las cosas se dan como se deben, es cuando Dios quiera, por ahora no hay que correr. ¿Cuál es el apuro?", expresó.