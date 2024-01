Jazmín Pinedo revela sus temores sobre matrimonio e hijos con Pedro Araujo: "Me da terror"

La popular conductora de televisión, Jazmín Pinedo, ha desatado revuelo al compartir sus reflexiones sobre el futuro de su relación con el uruguayo Pedro Araujo, con quien celebró recientemente un año de romance.

Aunque la pareja parece estar en un buen momento, Pinedo dejó en claro que no tiene prisa por dar pasos más allá en su relación y expresó que la idea de casarse y tener hijos le genera temor.

En una entrevista con América Televisión, la popular 'Chinita' compartió sus pensamientos sobre el matrimonio, la maternidad, en especial porque ya tiene una hija de más de 7 años.

"Nos llevamos súper bien, estamos muy conectados en muchas cosas, en cómo pensamos hacia adelante. Pensar en casarse, tener hijos, me da terror, no te voy a mentir, creo que le tengo bastante miedo, pero creo que las cosas se dan como se deben, es cuando Dios quiera, por ahora no hay que correr. ¿Cuál es el apuro?", expresó Pinedo.