Cantante peruano se va a golpes con músico boliviano en pleno concierto tras fuerte discusión

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo escándalo puso al cantante peruano Claudio Armando en el centro de la atención. El vocalista de La Pantera terminó involucrado en una pelea con un músico boliviano en pleno concierto, luego de una fuerte discusión por las condiciones de su presentación en El Alto, Bolivia.

Cantante peruano protagoniza pelea

Todo comenzó el pasado miércoles 15 de julio, cuando Claudio Armando, artista natural de Iquitos, llegó junto con los integrantes del grupo La Pantera hasta la ciudad de El Alto para participar en una verbena.

Según el grupo peruano, sus integrantes aceptaron tocar en el evento de a gratis. Pero estando en el sitio, los habrían dejado fríos con un pedido raro: pagar 5.000 bolivianos para recién poder subir al escenario a tocar.

Esta situación habría generado el malestar de los músicos peruanos, quienes reclamaron fuerte por el trato feo. Lo que en un inicio era puro show terminó convirtiéndose en un tenso intercambio de palabras entre Claudio Armando y uno de los encargados del evento.

La discusión fue subiendo de tono hasta que, como se aprecia en un video difundido a través de las redes sociales, un músico boliviano lanzó un puñete contra el cantante peruano. Claudio Armando no se quedó quieto y respondió inmediatamente con otro golpe.

Federación de Bolivia niega cobros

El enfrentamiento no terminó con ese primer intercambio. En el video se ve que el vocalista de La Pantera perdió la cabeza y golpeó a otra persona en el escenario, mientras varios trataban de meter mano para frenar la pelea.

Tras el incidente, La Pantera publicó un comunicado en sus redes sociales para denunciar que sus integrantes habían sufrido maltrato durante su participación en la verbena. La agrupación sostuvo que Claudio Armando fue agredido físicamente después de reclamar por las condiciones que les estaban imponiendo.

"Esta acción es una falta de respeto, un abuso de poder y una clara discriminación", manifestó el grupo peruano al explicar su versión de lo sucedido.

Sin embargo, desde Bolivia no tardaron en responder. La Federación de Músicos de El Alto rechazó categóricamente las acusaciones de La Pantera y aseguró que el cantante peruano habría iniciado el enfrentamiento.

"Nos sentimos indignados por este mal llamado artista Claudio Armando de la agrupación peruana La Pantera por la agresión física realizada a uno de nuestros asociados en el escenario", señalaron.

La institución boliviana también afirmó que en las imágenes se observaría al artista comenzar la agresión con un codazo en el pecho de uno de sus colegas. Asimismo, negó que se hubiera solicitado dinero a la agrupación peruana para permitirle presentarse.

Así, la presentación del cantante peruano Claudio Armando y el grupo La Pantera en El Alto terminó en una pelea con un músico boliviano tras una fuerte discusión.