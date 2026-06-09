Gabriela Herrera lanza FUERTE ADVERTENCIA a Shirley Arica por Pablo Heredia: ¿Qué le dijo?

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gabriela Herrera y Shirley Arica vuelven a sorprender en 'La Granja VIP'. La bailarina peruana no dudó en hacerle una fuerte advertencia a la 'Chica Realidad' tras la visita y reencuentro con Pablo Heredia.

Shirley Arica y su inesperado reencuentro con Pablo Heredia

Los integrantes de 'La Granja VIP' salieron del encierro para poder ir a votar en la segunda vuelta electoral 2026 y cumplir con su deber cívico el domingo 7 de junio. Mientras que Pamela López vivía un emotivo reencuentro con sus hijos en su local de votación, Shirley Arica fue sorprendida por otro exintegrante del reality de convivencia.

La modelo y finalista del programa fue recibida por una multitud que buscaba saludarla en su mesa de votación, pero la presencia de otra figura pública la sorprendió: Pablo Heredia, el actor argentino que tuvo un acercamiento a la 'chica realidad' durante su estadía en la granja.

En el inesperado reencuentro, pese a que fue breve, el actor no dudó en acercarse a Shirley Arica, darle un beso en la frente y un fuerte abrazo. La escena no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios entre los seguidores del reality.

Gabriela Herrera advierte a Shirley Arica por Pablo Heredia

Tras regresar a 'La Granja VIP', Shirley Arica contó a Pamela López, Paul Michael y Gabriela Herrera haber vuelto a ver a Pablo Heredia, generando la sorpresa del resto de sus compañeros. "Llegó Pablo", expresó, a lo que la bailarina peruana no dudó en lanzarle una potente advertencia.

Para Gabriela Herrera la visita del actor argentino a Shirley durante las votaciones solo serían un plan estratégico de él para "colgarse de su popularidad".

"Se quiere aparecer todavía. Quiere robarte fans todavía, chica", a lo que la 'Chica realidad' no tardó en responder. "¿Por qué me va a robar fans? Si quiere ir, yo no lo puedo decir: 'No vayas'... Si afuera se da, si fue a verme a las votaciones, nos vemos en una discoteca, chapamos y hacemos todo lo demás. Si fluye bacán", exclamó la expareja de Jean Deza.

Reencuentro pese a sus altercados en la 'Granja'

Como se recuerda, durante su paso en La Granja VIP, Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizaron un altercado en vivo. En un episodio del programa, la chica reality dejó en claro que terminó su romance con él debido a que sentía que la había utilizado para permanecer en la competencia.

Ante esas declaraciones, el artista no se quedó callado y arremetió contra su compañera en 'La Granja VIP' tildándola de "fría y calculadora". Al recordar esa escena, Gabriela Herrera lanzó su advertencia a Shirley sobre Pablo Heredia, resaltándole que él habría hablado mal de ella dentro del reality.

Sin embargo, su compañera solo atinó a decir: "Mientras que yo no vea... No voy a poner a decir: '¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste lo otro'. Acá todos hemos hablado de todos".

Shirley Arica contó que se reencontró con Pablo Heredia en su local de votación, pero eso no habría sido del agrado de Gabriela Herrera quien no dudó en advertirle que tenga cuidado con ese acercamiento, dejando entrever que solo se habría dado en un intento del actor de "robarse sus fans".