Jeffferson Farfán vuelve a arremeter contra Magaly: "Me tiene que pagar y tiene que barrer las calles"

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán continúa en una batalla mediática contra Magaly Medina. El exfutbolista le recordó a la conductora de televisión que aún debe terminar de pagarle la reparación civil que le fue impuesta tras perder el juicio por invasión a la privacidad. Además, ironizó sobre el servicio comunitario que la 'Urraca' debe cumplir como parte de lo dispuesto por el Poder Judicial.

Farfán se burla de Magaly

En la más reciente edición de su pódcast, Jefferson Farfán tuvo como invitado al futbolista Jean Deza, quien también ha sido ampayado muchas veces por 'Magaly TV, la firme'. Fue en medio de la conversación que el compañero de Farfán, Roberto Guizasola, se unió a la chacota y sacaron el tema a flote.

"Me ampayaron como cinco veces, mi viejo me quería matar", dijo Deza en referencia a todas las ocasiones en las que apareció en el programa de la pelirroja. Enseguida, Farfán le respondió con una pregunta un poco picante: "¿Esa fue una mala racha que te agarró?".

Sin embargo, la respuesta de Jean Deza desató la polémica. "No, lo que pasa es que tenía contrato con Magaly, tenía un porcentaje. Tú sabes, money is money; si no, pregúntale al de la derecha", dijo entre risas, en referencia a Jefferson Farfán.

La 'Foquita' no pudo evitar hablar sobre el tema y le mandó un mensaje muy directo a la conductora de ATV, recordándole que aún tiene una deuda pendiente con él, además de cumplir con el servicio comunitario que le fue impuesto.

"Hablando de money, me tiene que pagar. No me paga hasta ahorita, está que me paga por partes. Echa, echa, no te voy a regalar nada. También tienes que ir a barrer las calles, no te olvides" , dijo.

Roberto Guizasola hizo un comentario irónico sobre el tema, indicando que podría ayudarle a Magaly a barrer las calles. Luego, Farfán cerró con una hilarante frase: "Yo no sé por qué se arrecha, anda a barrer, se paltea", sentenció.

Magaly dijo que ya le está pagando a Farfán

Después de que Jefferson expusiera públicamente en redes sociales el pedido para que Magaly le pague el dinero que la Corte Suprema dictaminó, la comunicadora recordó que Farfán ha tenido algunos tropiezos económicos en los últimos años, los cuales incluyen su centro comercial en la Panamericana Sur y su reciente canal de streaming.

"Que chambee en lugar de mendigar plata. Supongo que está necesitado porque su mall está mosqueándose. He leído que es un fracaso. Y su inversión en 'La Manada' (podcast) se está yendo al agua porque sus contratados pierden marcas todos los días", indicó.

Es así que, las declaraciones de Jefferson Farfán reavivan el enfrentamiento que mantiene desde hace años con Magaly Medina. Aunque el conflicto ya tuvo un desenlace en los tribunales, ambas figuras continúan intercambiando indirectas en espacios públicos, demostrando que la rivalidad sigue generando interés y comentarios entre sus seguidores.