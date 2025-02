Jefferson Farfán 'fulmina' a Mario Hart tras asegurar que NO tiene talento para la música

Jefferson Farfán vuelve a sorprender a todos al no dudar en cuestionar la carrera musical de Mario Hart, asegurando que no tiene talento para ese rubro y debería dedicarse a lo que realmente destacada: el mundo del rally.

Tras la polémica en que se vio envuelto el exjugador de Alianza Lima por la abrupta ruptura de su "corta relación" con Xiomy Kanashiro, la 'Foquita' Farfán reapareció al lado de su compañero y amigo Roberto Guizasola en un nuevo episodio de su podcast 'Enfocados' teniendo como invitado al exchico reality Yako Esquenazi para conocer más detalles sobre su vida personal y recientes proyectos.

En medio de la conversación, llegó el momento en que se realizaban comparaciones con algunos personajes que fueron sus compañeros en reality como 'Esto es Guerra', entre ellos, Mario Hart, el esposo de Korina Rivadeneira, de quien Farfán no evitó lanzar una dura crítica, entre risas.

"No seas malo, ese no canta ni mier..., no seas malo, pues", indicó la el '10 de la calle' respecto a la faceta musical de Mario Hart. Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que cuando el 'Cucurucho' trató de apoyar al 'Chato' Hart recordando su canción 'Yo no fui', la 'Foquita' siguió 'fulminándolo: "Dos vistas nomás tiene, este tema nomás. No seas malo, hermano (...) en el canto, él sabe que no está pues".