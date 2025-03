Jefferson Farfán se luce con peculiar ANILLO durante programa de 'Enfocados': "Ya es oficial"

15/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La nueva temporada del podcast 'Enfocados' está por iniciar. Un avance del primer programa muestra la amena conversación entre Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde un detalle en particular llamó mucho la atención del popular 'gato galáctico': el '10 de la calle' llevaba puesto un "anillo simbólico", algo que también generó intriga entre sus fanáticos.

Jefferson Farfán se luce con anillo en 'Enfocados'

A través de sus redes sociales, los 'galácticos' difundieron un video donde mostraron parte de lo que se emitirá este domingo 16 de marzo en su podcast. Desde el set de 'Enfocados', Guizasola notó que su 'compadre' llevaba puesto este accesorio en el dedo anular, desatando nerviosismo en el popular 'Jefrey'.

"Ese anillito que veo por ahí, ¿qué pasó con ese anillo?", preguntó Roberto, por lo que Farfán trató de disimular lo descubierto. "Habla bien oe, ya pues", manifestó entre risas. "¿Cuál anillo?", preguntó Jefferson, insistiendo en que no entendía a qué se refería Guisazola.

No obstante, Roberto continuó preguntando por el aro, por lo que 'Jefry', en su afán de persuadir al 'Cucurucho', señaló otro anillo que llevaba puesto en el meñique. "No, ese siempre has usado. El otro", expresó Guizasola. Atrapado por la situación, Jefferson Farfán no tuvo más opción que admitir que aquel accesorio tenía un significado especial para él.

"¡Es un anillo simbólico, hermano!", expresó el ex de Xiomy Kanashiro. Sin embargo, durante la conversación se escuchó que Farfán añadió otra impactante frase "Ya es oficial", se le escucha decir, luego de la pregunta de su 'galáctico'. Dentro de los comentarios de sus seguidores, muchos se preguntan si acaso el exfutbolista se habrá referido a un posible interés amoroso. ¿Aló, 'Chinita'?

¿Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro nuevamente juntos?

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro fueron captados nuevamente juntos. La expareja estuvo presente en un llamativo evento, y sorprendieron a más de uno por su cercanía. A través de su canal de difusión en Instagram, el influencer Ric La Torre compartió dos fotografías de la sorpresiva aparición pública de la 'Foquita' y la actriz cómica en una cancha de fútbol.

"Foquita y Xiomy en el mismo lugar", escribió el creador de contenido, difundiendo las imágenes en cuestión. Una de ellas muestra a 'Jefry' con gafas oscuras y una gorra, mientras se toma una selfie junto a un fanático. En la siguiente foto, se aprecia a la popular 'Chinita' luciendo gafas oscuras y un top y pantalón blanco, un poco alejada del lugar en donde se encontraba su expareja.

Rumores apuntan a que ambos podrían mantener un vínculo que va más allá de la amistad. Ahora, la reciente aparición de Jefferson Farfán, luciendo un anillo simbólico, ha desatado todo tipo de reacciones, en donde muchos apuntan a un posible compromiso de la 'Foquita'.