Farfán reaparece y lanza INESPERADO anuncio tras confesiones de Shirley Arica: "Arriba como siempre"

14/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán sorprendió a todos sus seguidores al reaparecer en redes sociales y realizar un inesperado anuncio en medio del escándalo que generó Shirley Arica tras dejar entrever que tuvo intimidad con él.

Shirley Arica deja entrever que tuvo intimidad con Farfán

Shirley Arica será la segunda invitada de 'El Valor de la Verdad' este domingo 16 de marzo y según los avances del programa, la 'Chica Realidad' generaría gran revuelo en la farándula nacional tras revelar detalles de la "encerrona" que tuvo con algunos futbolistas, entre ellos Christian Cueva, pero especialmente, por señalar que tuvo momentos íntimos con el '10 de la calle'.

Una de las preguntas que respondió Shirley fue si le interesó la 'Foquita' y ella lo confirmó moviendo la cabeza: "Terminando la fiesta yo dormía con él ahí". "¿Pero solo dormían, no?", cuestiona el conductor del programa y ella se ríe pícaramente: "Hace poco tuvimos un remember", agregó con una gran sonrisa.

Pero no todo habría quedado ahí, ya que la expareja de Reimond Manco dejó entrever que no solo durmieron acurrucados, sino que hubo algo más dentro de esa habitación, por lo cual, no dudaron en preguntarle qué calificación le daría del 1 al 12.

"El diez de la calle", indicó Shirley Arica con son de burla e incluso confirmar que Farfán necesitaría un "refuerzo de la selección de Paraguay". Fiel a su estilo de decir todo sin 'pelos en la lengua' prometió que daría a conocer más confesiones que pondrían en serios aprietos a reconocidos personajes del ámbito futbolístico.

¿Jefferson Farfán confirma 'affaire' con Shirley Arica?

Tras estas declaraciones, todos quedaron pendientes a la reacción de Farfán. Sin embargo, a pesar de que no se pronunció en su cuenta personal de Instagram sobre el tema, sí reapareció en el de su podcast 'Enfocados' realizando algunas publicaciones y dando a conocer lo que se vendría en el estreno del episodio de su nueva temporada.

"Arriba como siempre, en el satélite. ¡Nueva temporada! El invitado está más arriba todavía, es galáctico. Lo he tenido cerquita, es un poderoso caballero y pica fuerte. Ha sido goleador aquí, allá y más allá. Siempre ha mantenido un perfil bajo, eso es lo que uno busca pues", se escucha decir a la 'Foquita' y amigo de Roberto Guizasola.

Hasta el momento, el exjugador de Alianza Lima ha preferido mantener perfil bajo y en reserva sobre las revelaciones que haría Shirley Arica en 'El Valor de la Verdad'.

Inesperado mensaje de Farfán en redes sociales

Otro mensaje que generó revuelo Farfán en sus redes fue: "Mátalos con el éxito y entiérralos con tu sonrisa" , el cual muchos calificaron como una indirecta a todos los que le critican por el presunto amorío con Shirley Arica. El 'expelotero' dejaría entrever que se encuentra enfocado en sus propios proyectos personales y en los negocios que tiene en marcha como su centro comercial 'KM40'.

Mensaje de Farfán tras revelaciones de Shirley Arica en 'EVDLV'.

De esta manera, Jefferson Farfán reapareció y dejó desconcertados a sus seguidores con un inesperado anuncio tras las candentes revelaciones de Shirley Arica en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV).